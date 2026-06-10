В Одесі внаслідок ворожої атаки вигоріла квартира, постраждала 46-річна жінка – МВА

Вигорівша квартира в Одесі через ворожу атаку в ніч на середу | Фото: https://t.me/odesaMVA/2446

У Приморському районі Одеси внаслідок чергової ворожої атаки вигоріла квартира на п'ятому поверсі одного з житлових будинків, постраждала 46-річна жінка, а також зафіксовано пошкодження ще одного багатоквартирного будинку, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають всю необхідну допомогу", – зазначено в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

За інформацією очільника МВА, в одному з житлових будинків повністю вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Пожежу оперативно ліквідували працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За іншою адресою на 11-му поверсі житлового будинку пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будівлі.

"На місцях події працюють представники міської влади, рятувальники, комунальні служби та районна адміністрація. Триває обстеження пошкоджень і фіксація наслідків ворожої атаки", – повідомив Лисак.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2446