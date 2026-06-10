Дипломатичні зусилля мають супроводжуватися військовою та цивільною підтримкою – прем'єр Норвегії після зустрічі з Зеленським у Таллінні

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що дипломатичні зусилля щодо досягнення миру в Україні повинні супроводжуватися постійною військовою та цивільною підтримкою.

Про це він повідомив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом у Таллінні.

"Ми провели плідні обговорення щодо того, як Європа може сприяти мирним зусиллям України та процесу припинення війни. Дипломатичні зусилля повинні йти рука в руку з постійною військовою та цивільною підтримкою", – написав Стьоре у соціальній мережі X.

Джерело: https://x.com/jonasgahrstore/status/2064465193271165053?s=46