Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників, пошкоджено два житлові будинки

Внаслідок чергової нічної атаки російських ударних безпілотників по Одесі зафіксовано влучання у два житлові будинки, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у два житлові будинки", – написав Лисак у Телеграм-каналі в ніч на середу.

За його словами, внаслідок атаки постраждалих немає.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях подій уже працюють всі відповідні служби", – зазначив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2445