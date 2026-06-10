Інтерфакс-Україна
Події
02:35 10.06.2026

Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників, пошкоджено два житлові будинки

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Внаслідок чергової нічної атаки російських ударних безпілотників по Одесі зафіксовано влучання у два житлові будинки, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у два житлові будинки", – написав Лисак у Телеграм-каналі в ніч на середу.

За його словами, внаслідок атаки постраждалих немає.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях подій уже працюють всі відповідні служби", – зазначив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2445

Теги: #пошкодження #будинки #одеса #атака

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