Сили оборони відбили з початку доби 180 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Противник здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6209 дронів-камікадзе та здійснили 2170 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39748