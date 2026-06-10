Інтерфакс-Україна
Події
01:16 10.06.2026

Центком: США завдали ударів по Ірану у відповідь на збиття гелікоптера Apache

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США завдали ударів по Ірану у межах самооборони у відповідь на збиття ударного гелікоптера AH-64 Apache армії США, про що заявило Центральне командування США (CENTCOM).

У відомстві зазначили, що операція була розпочата за наказом Верховного головнокомандувача.

Як зазначається, операція розпочалася о 17:00 за східноамериканським часом (00:00 за київським часом – ІФ-У).

"…за наказом Верховного головнокомандувача розпочали нанесення ударів у порядку самооборони проти Ірану у відповідь на вчорашнє збиття вертольота "Апач" армії США. Ця операція є пропорційною відповіддю на невиправдану агресію з боку Ірану", – повідомили у Центральному командуванні США в соціальній мережі Х.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американський ударний гелікоптер AH-64 Apache, який зазнав аварії в понеділок, 8 червня, був збитий Іраном.

Зокрема президент США наголосив, що США будуть змушені відповісти на цей напад.

Джерело: https://x.com/centcom/status/2064457103134343170?s=46

Теги: #гелікоптер #іран #сша #відповідь

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