МВА: Двоє чоловіків постраждали внаслідок дронової атаки в Центральному районі Херсона

У Центральному районі Херсона внаслідок російської дронової атаки постраждали двоє чоловіків, повідомили у пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації.

"До медиків самостійно звернулися 40-річний та 52-річний херсонці, які потрапили під удар ворожого безпілотника близько 20:10", – зазначено в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

За словами МВА, у постраждалих діагностовано вибухові травми, акубаротравми та гостру реакцію на стрес. Їм було надано необхідну медичну допомогу, подальше лікування чоловіки проходитимуть амбулаторно.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/73246