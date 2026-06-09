Надводний безпілотник уперше використали для порятунку двох пілотів біля узбережжя Оману – ЗМІ

Двох пілотів вертольота AH-64 Apache армії США, який зазнав аварії біля узбережжя Оману, було врятовано за участі надводного військово-морського безпілотника, що став першим відомим випадком використання такого апарата в подібній операції, повідомляє Bloomberg.

"За даними Центрального командування США, надводний військово-морський дрон допоміг врятувати двох членів екіпажу вертольота AH-64 Apache армії США, який зазнав аварії біля узбережжя Оману; це перший випадок використання безпілотного апарата в такій операції", – йдеться в повідомленні.

До проведення рятувальної операції було залучено 24-футовий автономний надводний корабель Corsair, створений компанією Saronic Technologies Inc. Його використовував підрозділ Task Force 59 5-го флоту США, який спеціалізується на застосуванні надводних, підводних та одноразових ударних дронів.

Речник Центрального командування США капітан Тім Хокінс заявив: "Corsair "допоміг у рятувальній операції минулої ночі".

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американський ударний гелікоптер AH-64 Apache, який зазнав аварії в понеділок, 8 червня, був збитий Іраном.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-09/surface-naval-drone-rescued-downed-us-apache-crew-pentagon-says