Інтерфакс-Україна
Події
23:52 09.06.2026

Надводний безпілотник уперше використали для порятунку двох пілотів біля узбережжя Оману – ЗМІ

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Двох пілотів вертольота AH-64 Apache армії США, який зазнав аварії біля узбережжя Оману, було врятовано за участі надводного військово-морського безпілотника, що став першим відомим випадком використання такого апарата в подібній операції, повідомляє Bloomberg.

"За даними Центрального командування США, надводний військово-морський дрон допоміг врятувати двох членів екіпажу вертольота AH-64 Apache армії США, який зазнав аварії біля узбережжя Оману; це перший випадок використання безпілотного апарата в такій операції", – йдеться в повідомленні.

До проведення рятувальної операції було залучено 24-футовий автономний надводний корабель Corsair, створений компанією Saronic Technologies Inc. Його використовував підрозділ Task Force 59 5-го флоту США, який спеціалізується на застосуванні надводних, підводних та одноразових ударних дронів.

Речник Центрального командування США капітан Тім Хокінс заявив: "Corsair "допоміг у рятувальній операції минулої ночі".

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американський ударний гелікоптер AH-64 Apache, який зазнав аварії в понеділок, 8 червня, був збитий Іраном.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-09/surface-naval-drone-rescued-downed-us-apache-crew-pentagon-says

Теги: #дрон #іран #порятунок #пілоти #сша

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