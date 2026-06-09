ДСНС: семеро людей, серед них двоє дітей, травмовані внаслідок атаки БпЛА по житловому будинку у Вільнянську

Ушкоджений житловий будинок у Вільнянську | Фото: https://t.me/dsns_telegram/65746

Унаслідок атаки російськими БпЛА по Вільнянську Запорізької області кількість постраждалих збільшилася до семи людей, повідомляє пресслужба ДСНС України.

За інформацією рятувальників, було ліквідовано пожежу на площі 120 кв.м.

"Семеро людей, серед них – 3-річна дівчинка, її 7-річний брат та 33-річна матір, травмовані внаслідок атаки російськими БпЛА по одному з населених пунктів Запорізького району!", – зазначено в повідомленні, оприлюдненому ввечері вівторка.

Крім того, пошкоджено сусідні житлові будинки.

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки російських безпілотників постраждали четверо людей, серед них двоє дітей.

Джерело: t.me/dsns_telegram/65746