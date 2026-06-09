Інтерфакс-Україна
Події
22:36 09.06.2026

На БпЛА "Молнія" фіксують новий діапазон відеочастот, який складно виявляється детекторами – радник Міноборони

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Противник почав застосовувати на безпілотниках типу "Молнія" новий діапазон відеочастот 4,1-4,5 ГГц, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, більшість детекторів не фіксують ці частоти або виявляють їх неналежним чином.

"Увага, фронтам! Противник почав застосовувати на "Молниях" діапазон відео частот 4,1-4,5 ГГц (4,3-4,5 ГГц). Більшість детекторів не бачать ці частоти, або бачать погано. Попереджаю щоб довіра до детектора не коштувала вам життя", – зазначив Бескрестнов у соціальній мережі Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EPmCMcDtz/?mibextid=wwXIfr

Теги: #молнія #відеочастоти #бпла

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