Інтерфакс-Україна
Події
22:26 09.06.2026

У Харкові вже троє постраждалих – Синєгубов

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До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок удару ворожого БпЛА по Холодногірському району Харкова, окрім двох жінок постраждала також 14-річна дівчина.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Також внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала гострої реакції на стрес", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/synegubov/22720

Теги: #харків #постраждалі #атака

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