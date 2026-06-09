У Харкові вже троє постраждалих – Синєгубов

До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок удару ворожого БпЛА по Холодногірському району Харкова, окрім двох жінок постраждала також 14-річна дівчина.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Також внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала гострої реакції на стрес", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/synegubov/22720