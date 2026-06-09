У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, відомо про двох постраждалих – мер

Унаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова постраждали двоє людей, також зафіксовано влучання у житловий будинок, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Влучання у житловий будинок в Холодногірському районі. Пошкоджено будівля поряд з ним, а також міські мережі", – написав Терехов у Телеграм у вівторок ввечері.

Згодом він повідомив про постраждалих.

"Наразі – відомо про двох постраждалих від обстрілу Холодногірського району", – зазначив міський голова.

Це вже третій ворожий обстріл Харкова протягом доби.