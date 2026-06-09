21:29 09.06.2026
У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, відомо про двох постраждалих – мер
Унаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова постраждали двоє людей, також зафіксовано влучання у житловий будинок, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Влучання у житловий будинок в Холодногірському районі. Пошкоджено будівля поряд з ним, а також міські мережі", – написав Терехов у Телеграм у вівторок ввечері.
Згодом він повідомив про постраждалих.
"Наразі – відомо про двох постраждалих від обстрілу Холодногірського району", – зазначив міський голова.
Це вже третій ворожий обстріл Харкова протягом доби.