Інтерфакс-Україна
Події
21:29 09.06.2026

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, відомо про двох постраждалих – мер

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У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, відомо про двох постраждалих – мер

Унаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова постраждали двоє людей, також зафіксовано влучання у житловий будинок, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Влучання у житловий будинок в Холодногірському районі. Пошкоджено будівля поряд з ним, а також міські мережі", – написав Терехов у Телеграм у вівторок ввечері.

Згодом він повідомив про постраждалих.

"Наразі – відомо про двох постраждалих від обстрілу Холодногірського району", – зазначив міський голова.

Це вже третій ворожий обстріл Харкова протягом доби.

 

 

Теги: #харків #постраждалі #пошкодження

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