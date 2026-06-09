Інтерфакс-Україна
Події
21:21 09.06.2026

У Вільнянську внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє дітей та двоє дорослих

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У Вільнянську внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє дітей та двоє дорослих

У місті Вільнянськ Запорізького району внаслідок атаки російських безпілотників постраждали четверо людей, серед них двоє дітей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, травм зазнали 3-річна дівчинка, 7-річний хлопчик та їхня 33-річна мати.

"Сім'ю госпіталізували, кожному надається медична допомога", – повідомив Федоров у Телеграм-каналі.

Також постраждав 65-річний чоловік. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

 

Теги: #запорізька #атака

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