У Вільнянську внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє дітей та двоє дорослих

У місті Вільнянськ Запорізького району внаслідок атаки російських безпілотників постраждали четверо людей, серед них двоє дітей, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, травм зазнали 3-річна дівчинка, 7-річний хлопчик та їхня 33-річна мати.

"Сім'ю госпіталізували, кожному надається медична допомога", – повідомив Федоров у Телеграм-каналі.

Також постраждав 65-річний чоловік. Наразі він перебуває під наглядом медиків.