Інтерфакс-Україна
Події
20:19 09.06.2026

Рада відхилила євроінтеграційний законопроєкт про біоцидні продукти

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Рада відхилила євроінтеграційний законопроєкт про біоцидні продукти

Верховна Рада України провалила голосування в першому читанні урядового законопроєкту про надання на ринку та використання біоцидних продуктів (№13604), який є частиною зобов'язань України щодо наближення законодавства до норм Європейського Союзу.

Як повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за прийняття його за основу проголосувало 204 депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Пропозиції направити документ на повторне перше читання або повернути уряду на доопрацювання набрали максимум 218 голосів, тож його було остаточно відхилено.

Законопроєкт передбачає імплементацію положень Регламенту ЄС №528/2012 та встановлення нових правил допуску на ринок, реєстрації, оцінки безпечності та використання біоцидних продуктів, зокрема дезінфекційних засобів, інсектицидів, родентицидів та інших препаратів для боротьби зі шкідливими організмами.

У разі його прийняття більшість положень мали набрати чинності з 1 січня 2030 року, серел іншого мав бути створений державний реєстр біоцидних продуктів та запроваджена процедура оцінки активних речовин і реєстрації продукції.

Біоцидними продуктами вважаються засоби, призначені для знищення, відлякування або контролю шкідливих організмів, зокрема дезінфектанти, засоби боротьби з комахами та гризунами.

 

Теги: #закон #рада #біоциди

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