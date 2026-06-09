Інтерфакс-Україна
Події
20:05 09.06.2026

США будуть змушені відповісти на збиття Іраном американського гелікоптера Apache – Трамп

1 хв читати
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американський ударний гелікоптер AH-64 Apache, який зазнав аварії в понеділок, 8 червня, був збитий Іраном.

"Мені щойно повідомили представники наших збройних сил, що минулої ночі іранці збили один із наших надсучасних гелікоптерів "Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. У гелікоптері перебували двоє пілотів, обидва вони живі й неушкоджені. Проте Сполучені Штати змушені відповісти на цей напад", – написав Трамп в соцмережі Truth Social, передає пресслужба Білого Дому.

 

Теги: #гелікоптер #іраном #збиття #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:37 09.06.2026
Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

Трамп заявляє, що США та Іран можуть укласти угоду за два або три дні

00:51 09.06.2026
США на Радбезі ООН закликали негайно домовитися про припинення вогню: війна в Україні має закінчитися зараз. Досить вже

США на Радбезі ООН закликали негайно домовитися про припинення вогню: війна в Україні має закінчитися зараз. Досить вже

20:55 08.06.2026
Johnson & Johnson купить біотехнологічну Firefly Bio за $1 млрд

Johnson & Johnson купить біотехнологічну Firefly Bio за $1 млрд

11:37 08.06.2026
Авіація НАТО збила дрон над Латвією

Авіація НАТО збила дрон над Латвією

08:40 08.06.2026
ППО збила 124 з 155 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 124 з 155 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 17 локаціях – Повітряні сили

00:01 08.06.2026
Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, Трамп закликав утриматися від відповіді і заявив про наближення угоди з Тегераном

08:44 07.06.2026
Захисники України знищили або подавили 215 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України знищили або подавили 215 з 236 засобів повітряного нападу росіян

23:37 05.06.2026
Трамп має намір скоротити штат Національної розвідки

Трамп має намір скоротити штат Національної розвідки

08:23 04.06.2026
ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

ППО України збила 264 з 293 ворожих цілей, зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

11:08 21.05.2026
Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

На території самопроголошеного Придністров'я знаходяться 2,5 тис. російських військових – Зеленський

Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

Фон дер Ляєн: відкриття першого переговорного кластеру з Україною – це крок до наступного етапу в процесі вступу в ЄС

Фон дер Ляєн: ми пропонуємо заборонити в'їзд в ЄС всім, хто служив у збройних силах РФ з початку війни

ОСТАННЄ

Німеччина виділить 300 млн євро на чеську снарядну ініціативу для України – ЗМІ

Рада відхилила євроінтеграційний законопроєкт про біоцидні продукти

Семеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки безпілотниками та авіабомбами

Стефанчук: Висновок РЄ щодо Цивільного кодексу загалом позитивний, але є рекомендації

Боснія і Герцеговина стане 50-м учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

У Силах оборони України не підтверджують інформацію про виведення російських військ з Кінбурнської коси – Волошин

"Укрзалізниця" додала 12 нових рейсів та оновила графік руху на літній сезон

"Укрзалізниця" додала 12 нових рейсів та оновила графік руху на літній сезон

У Харкові постраждала жінка внаслідок удару БпЛА по центру міста

"Нова пошта" має 2 тис. вакансій та сподівається пришвидшити їх закриття із запуском системи "Обрій"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА