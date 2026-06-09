США будуть змушені відповісти на збиття Іраном американського гелікоптера Apache – Трамп

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американський ударний гелікоптер AH-64 Apache, який зазнав аварії в понеділок, 8 червня, був збитий Іраном.

"Мені щойно повідомили представники наших збройних сил, що минулої ночі іранці збили один із наших надсучасних гелікоптерів "Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. У гелікоптері перебували двоє пілотів, обидва вони живі й неушкоджені. Проте Сполучені Штати змушені відповісти на цей напад", – написав Трамп в соцмережі Truth Social, передає пресслужба Білого Дому.