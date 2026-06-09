Інтерфакс-Україна
Події
19:50 09.06.2026

Семеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки безпілотниками та авіабомбами

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Семеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки безпілотниками та авіабомбами
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області, семеро людей дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Семеро людей дістали поранень. Майже 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками та авіабомбами", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За його даними, на Синельниківщині противник завдав удару по Миколаївській та Васильківській громадах. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, спортивна школа. Постраждали семеро людей.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Понівечені приватний будинок та автомобілі. У Павлоградському районі росіяни поцілили по Богданівській громаді. Пошкоджена заправка.

Джерела:

https://t.me/dnipropetrovskaODA/30042

https://www.facebook.com/dniproODA/posts/pfbid0nto86Vm6ADiBcVH9rz8S5cv73sYS5qRBTkYBF4H5cnQw6c1Ga5iCehfq4ecCGnpgl

 

Теги: #дніпропетровська #атака

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