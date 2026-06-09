Інтерфакс-Україна
Події
19:42 09.06.2026

Стефанчук: Висновок РЄ щодо Цивільного кодексу загалом позитивний, але є рекомендації

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Стефанчук: Висновок РЄ щодо Цивільного кодексу загалом позитивний, але є рекомендації

Експерти Ради Європи рекомендують українському парламенту надати у новому Цивільному кодексі додаткові гарантії для журналістських розслідувань, OSINT-аналітики та антикорупційного контролю, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Отримали важливий і загалом позитивний правовий висновок Ради Європи щодо проєкту нового Цивільного кодексу №15150. Європейські партнери підтримують прагнення України осучаснити цивільне законодавство. Водночас експерти Ради Європи запропонували низку рекомендацій", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

За його словами, високу оцінку отримали комплексний підхід до врегулювання цифрових прав, а також чітке розмежування права на відповідь і права на спростування – "для цифрової епохи це суттєвий крок уперед".

Стефанчук зазначив, що рекомендації, зокрема, стосуються додаткових гарантій для журналістських розслідувань, OSINT-аналітики та антикорупційного контролю, щоб правила обробки даних не створювали перешкод для суспільно важливої діяльності.

Він розповів, що окрему увагу приділено впровадженню ефективних механізмів протидії SLAPP-позовам, урахуванню практики Європейського суду з прав людини щодо ширших меж допустимої критики публічних осіб, а також пропорційності способів захисту порушених прав.

"Вдячні Раді Європи за фаховий аналіз і конкретні рекомендації. Робоча група вже опрацьовує пропозиції медіаспільноти, експертів та міжнародних партнерів. Попереду – подальший професійний діалог і консультації з усіма сторонами, яких стосуватимуться положення нового Кодексу", – наголосив спікер.

Стефанчук зазначив, що необхідно створити сучасний Цивільний кодекс, який відповідатиме європейським стандартам, захищатиме права людини та збереже належні гарантії свободи.

 

Теги: #вр #висновок #рє #цивільний_кодекс

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