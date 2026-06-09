Фото: МЗС України

Боснія і Герцеговина стане 50-м учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила свій намір приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. З її приєднанням кількість держав-учасниць ініціативи досягнула позначки – 50", – написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Сибіга висловив вдячність Боснії і Герцеговині, а також своєму колезі – міністру закордонних справ Ельмедіну Конаковичу за ухвалення цього важливого рішення.

"Це важливий крок, який свідчить про відданість Боснії та Герцеговини захисту прав дітей, дотриманню норм міжнародного права та підтримку зусиль України, спрямованих на повернення додому кожної депортовано чи силоміць вивезеної української дитини", – наголосив Сибіга.

Він також додав, що розширення коаліції посилює спільну здатність міжнародної спільноти до рішучих дій. Україна спільно з партнерами продовжуватиме активну роботу, спрямовану на притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної депортації, примусового усиновлення та мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях та в РФ.