У Силах оборони України не підтверджують інформацію про виведення російських військ з Кінбурнської коси – Волошин

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Інформація про те, що Росія виводить свої війська з Кінбурнської коси (Миколаївська область) наразі не підтверджується, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є дані нашої розвідки, що там відбувається перегрупування і ротація певних підрозділів російської армії. Зараз один з підрозділів повітряно-десантних військ міняють на окрему мотострілецький полк 58-ї армії РФ, який буде далі там виконувати свої завдання", – зазначив речник.

Волошин водночас наголосив, що Сили оборони України намагаються перерізати логістичний шлях на Кінбурнську косу.

"Зараз ми намагаємося перерізати логістичні шляхи, тримати їх під ударами для того, щоб тримати під контролем ворожу логістику", – додав він.

Речник пояснив, що на Кінбурнську косу ведуть дві дороги, одна з них "більш-менш" асфальтована, а друга – "грунтовка" яка веде до Геройського, і якщо негода, то нею користуватися фактично неможливо.

"Ми намагаємося і по цьому шляху знищувати і перерізати ворожу логістику. Якщо там здійснюється ворожі перевезення, то ми б'ємо по цьому шляху. Тому стверджувати, що через те, що перерізана логістика, противник намагається вивезти свої частини і підрозділи з Кінбурнської коси, не можна", – наголосив Волошин.

Він підкреслив, що наразі інформація є лише про ротацію і про те, що з північної смуги цієї коси противник намагається передислокувати свої підрозділи на інші більш захищені позиції, які не на найпівнічнішому узбережжі Дніпровського лиману, а в глибині.

"Тому ситуація на самій цій косі, вона для ворога не дуже радісна, але виходити він звідти не збирається добровільно. Тому будемо докладати всі зусилля, щоб його звідти витіснити", – заявив Волошин.

Раніше партизанський рух "АТЕШ" заявив, що російські військові нібито залишають позиції на Кінбурнській косі Миколаївської області через проблеми з логістикою та втрати особового складу. Про це рух повідомив у Telegram.

За даними "АТЕШ", підрозділи 337-го полку РФ нібито відходять із позицій через припинення постачання боєприпасів, пального та продовольства. Також у русі стверджують, що через втрати особового складу російські військові залишають позиції на північній та західній частинах коси.

У повідомленні йдеться, що частину російських військовослужбовців перекинули на Запорізький напрямок, а підрозділи, які залишилися на Кінбурнській косі, нібито не були доукомплектовані.