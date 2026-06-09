"Укрзалізниця" додала 12 нових рейсів та оновила графік руху на літній сезон

АТ "Укрзалізниця" додало 12 нових рейсів, прискорило три поїзди, продовжило до гірських регіонів чотири маршрути та змінило вісім черезденних поїздів на щоденні для того, аби адаптувати розклад руху під сезонні запити пасажирів, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

Згідно із повідомленням компанії у Телеграм, оновлений графік запрацює з 28 червня, однак продаж квитків стартує від 9 червня.

Передбачається, що флагманський поїзд №1/2 "Єдність" подовжено до Рахова, відповідно, починаючи з 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів (раніше Харків-Ворохта).

"Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 км. Поїзд має у складі жіночий та новенький дитячий вагон", – йдеться у повідомленні.

Потяг №55/56 Київ-Рахів курсуватиме щоденно замість графіку через день, що збільшить кількість місць за напрямками від Вінниці, Хмельницького, Тернополя до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні, Квасів та Рахова.

Серед іншого, поїзд "Сакура" буде швидше їхати з Києва до Ужгорода та в зворотному напрямку, зокрема, відправлятиметься з Києва о 23:28 (замість 17:41), а зворотний рейс прибуватиме до Києва о 6:09 (замість 09:58), до Хмельницького – до опівночі.

Що стосується поїзда №113/114 Харків-Ужгород, він курсуватиме через день, що таким чином забезпечить зручніший доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька і Закарпаття.

Однак інший рейс Харків-Ужгород – №45/46 змінить маршрут через Подділя, відповідно мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя зможуть дістатися Закарпаття в зручний час.

До станції Ясіня подовжено маршрути №137/138 Київ-Ясіня (замість Київ – Івано-Франківськ) та №142/141 Чернігів-Ясіня (замість Чернігів – Івано-Франківськ), зауважили в "Укрзалізниці".

Передбачається, що серед нових вагонів сформовано нічний експрес №83/84 Дніпро-Мукачево, денний поїзд №153/154 Дніпро-Одеса (по датах), №157/158 Київ – Івано-Франківськ, №210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день), №229/230 Харків-Кременчук, який курсуватиме з 29 червня.

У компанії наголосили, що квитки на рейси надходитимуть поступово, відповідно деякі поїзди будуть доступні протягом доби-двох.

"Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно "закрутити" те, що в нас є – це і зробило можливим новий літній графік", – зазначили в "Укрзалізниці".

На початку червня, "Укрзалізниця" у коментарі на запит агентству "Інтерфакс-Україна" повідомляла, що літній сезон пасажирських перевезень цього року буде складнішим ніж торік, через зростання попиту та скорочення кількості вагонів.

Тоді зауважувалось, що середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у пасажирських поїздах становить 4 до 1, а у літній сезон очікується зростання цього показника до 6 людей на місце і більше.