Інтерфакс-Україна
Події
18:45 09.06.2026

"Нова пошта" має 2 тис. вакансій та сподівається пришвидшити їх закриття із запуском системи "Обрій"

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"Нова пошта" має 2 тис. вакансій та сподівається пришвидшити їх закриття із запуском системи "Обрій"

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" має близько 2 тис. відкритих вакансій, серед яких 1 тис. – оператори відділень, 600 – монтажники, 300 – кур’єри та водії, а ще 100 – в офіс підтримки, повідомила директорка з управління персоналом компанії Анна-Марія Сабов.

"Якщо ми отримаємо додаткову платформу, як черговий канал пошуку, особливо зважаючи на те, що там буде можливість вибирати не тільки по резюме, а й по навичках…я впевнена, що ми пришвидшимо тривалість закриття вакансій", – зазначила Сабов під час презентації запуску першого етапу цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" у Києві на початку цього тижня.

Згідно із звітом про управління "Нової пошти", загальна кількість її працівників у 2025 році становила 33,64 тис. порівняно із 34,11 тис. роком раніше, а середня кількість працівників у 2025 році склала 27,57 тис.

За словами директорки, наразі у компанії загальний час від фактичного пошуку до навченого кандидата займає близько 30-35 календарних днів, що включає етап навчання, який триватиме від трьох днів до двох тижнів. За умови виключення даного етапу, закриття складатиме 15-20 днів.

"Це непогана швидкість, але я хочу, щоб ми були ще більш продуктивні", – наголосила Сабов.

Вона додала, що додаткову додану вартість для роботодавців "Обрій" мала б за умови, що дозволяла автоматизувати оформлення документів при прийомі працівників на роботу, бо це досі вимагає багато часу та ресурсу.

Директорка з управління персоналом уточнила, що загалом департамент рекрутингу у "Новій пошті" закриває щомісяця більше 1 тис. вакансій, для підбору працівників на виробничі посади у регіонах працюють 55 рекрутерів. За її словами, впродовж літнього періоду компанія планує забезпечити комплектацію персоналу на рівні близько 95%, щоб підготуватися до сезонного зростання навантаження у вересні.

Сабов також повідомила, що компанія запускає проєкт із залучення молодих спеціалістів, які працюватимуть над архітектурою та моделюванням логістики "Нової пошти". За її словами, компанія прагне зробити перевезення дешевшими та швидшими без втрати надійності й якості. Для пошуку таких фахівців найближчим часом "Нова пошта" планує анонсувати окрему кампанію із залучення молодої аудиторії.

"Ми будемо анонсувати велику кампанію по пошуку таких людей. Ми хочемо спочатку стартувати із п’ятьох, тому якщо в "Обрії" буде можливість ще, наприклад, бачити середній бал випускника та його участь у позакласних активностях, таких як олімпіади, для нас, як для "Нової Пошти", це буде дуже цінно, бо ми хочемо працювати з молодими людьми", – зауважила директорка.

Як повідомлялось, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустило закритий запис на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій", розробку та інтеграцію якої оцінюють у $5-10 млн на поточний і наступний роки.

Система "Обрій" буде інтегрувати інформацію й від вже існуючих порталів вакансій Work.ua, Robota.ua, Jooble та інших.

На етапі бета-тестування у "Дії" запускаються перші два сервіси: гранти на професійне навчання (перенавчання та підтвердження кваліфікації) обсягом до 15 тис. грн, а також можливість дистанційного припинення трудових відносин для осіб, які формально залишаються працевлаштованими на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Запуск послуг для всіх громадян на платформі "Дія" заплановано на липень 2026 року.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #вакансії #обрій #нова_пошта

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