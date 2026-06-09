Інтерфакс-Україна
Події
18:42 09.06.2026

Жінка загинула, ще чотири особи постраждали внаслідок удару fpv-дрона по цивільній автівці у прикордонні Харківщини

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У вівторок, близько 16:30, російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці поблизу Питомника Дергачівської громади Харківської області, одна людина загинула, ще четверо постраждали, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"У машині перебувало п’ять осіб – чоловік і чотири жінки. На жаль, від отриманих поранень 70-річна жінка загинула на місці, ще три жінки 80-ти, 74-х та 49-ти років, а також 62-річний чоловік зазнали численних уламкових поранень і були госпіталізовані до лікарні у Харків. Подія сталася на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником", – написав Задоренко у телеграм-каналі.

За його словами, з’ясовуються подробиці того, що сталося, а також мета поїздки людей на небезпечну прикордонну територію.

Теги: #харківщина #атаки_рф

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