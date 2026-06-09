До Глобальної коаліції українських студій приєдналися п'ять естонських університетів

Фото: www.president.gov.ua

В Естонії перша леді Олена Зеленська взяла участь у розширенні ⁠Глобальної коаліції українських студій, до якої приєдналися одразу п’ять естонських закладів вищої освіти, повідомила пресслужба Офісу президента України на сайті у вівторок.

До міжнародної ініціативи, започаткованої у 2024 році ⁠про глобальну коаліцію українських студій, долучилися наступні університети: Талліннський університет; Тартуський університет; Естонська академія мистецтв; Талліннський університет прикладних наук охорони здоров’я; Талліннський технологічний університет.

"Участь у коаліції розширить можливості всіх учасників: додасть партнерів у різних країнах, заходів, курсів, спільного навчання і навіть робочих місць. А головне – всі учасники отримають об’єктивне розуміння України та глобальної геополітики в історії та сучасності. Ці знання допоможуть ухвалювати правильні рішення як людям, так і їхнім державам", – наголосила дружина президента України.

Під час церемонії було підкреслено, що завдяки розширенню мережі учасники отримають об’єктивне розуміння України, її історії та сучасності. Участь естонських вишів у коаліції допоможе світу пізнавати Україну з першоджерел та ефективно протистояти російській пропаганді про глобальну коаліцію українських студій.

Глобальна коаліція українських студій об’єднала вже 81 заклад у 26 країнах.

В заході також взяли участь перша леді Естонії Сір’є Каріс і міністерка освіти й науки Естонії Крістіна Каллас. Перша леді України також провела зустріч із першою леді Естонії та подякувала за допомогу в реалізації проєкту "Адреса дитинства" на Житомирщині. За підтримки Естонського центру міжнародного розвитку торік були зведені будинки для великих прийомних родин, які втратили житло через російську агресію.

Зеленська та Каріс обговорили підготовку до шостого Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться цього року в Києві. Дружина президента Естонії підтвердила готовність приїхати в Україну для участі в ньому.