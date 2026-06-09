Бригада "Хижак" повідомила про знищення ворожого НРК-РСЗВ корейського виробництва

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Бійці бригади "Хижак" (Департамент патрульної поліції) днями виявили та знешкодили установку реактивної системи залпового вогню, встановлену на наземний роботизований комплекс (НРК) виробництва КНДР, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Екіпаж розвідувального дрона літакового типу "Вектор" бригади "Хижак" продовжує системно виявляти цілі противника. Спектр виявлених об’єктів широкий: ворожі позиції, піхотинці, автомобілі, а також бронетехніка. Днями виявили незвичну ціль: установку реактивної системи залпового вогню, встановлену на НРК корейського виробництва", – йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у вівторок.

"Передали ціль нашій групі FPV. Вони точно відпрацювали. Ураження підтверджене аеророзвідкою", – наводить пресслужба слова пілота розвіддрону із позивним Каша.