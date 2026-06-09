Українські військові з початку року здійснили понад 50 тис. місій із застосуванням НРК – Федоров

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З початку року українські військові за допомогою наземних роботизованих комплексів здійснили вже понад 50 тис. логістичних та евакуаційних місій, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Завдяки е-Балам бачимо верифіковані результати їх застосування й можемо швидше масштабувати найефективніші практики на все військо. За п’ять місяців кількість підрозділів, які звітують про виконані НРК місії, зросла майже вдвічі – зі 117 до 230", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він наголосив, що на сьогодні НРК регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику. Вони доставляють необхідне, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу.

"Саме тому розвиток наземних роботизованих комплексів є одним із наших пріоритетів: що більше завдань виконують роботи, то більше життів військових вдається зберегти", – наголосив міністр.

Він додав, що за місії з НРК підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.

"Ми активно масштабуємо НРК на фронті та збільшуємо закупівлі від держави. У першому півріччі 2026 року контрактуємо 25 000 НРК, які поступово надходять на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. За завданням президента продовжуємо забезпечувати технологічну перевагу України та завдавати ворогу ударів на фронті", – резюмував Федоров.