Інтерфакс-Україна
Події
18:01 09.06.2026

Поліція затримала двох іноземців, які знаходились у міжнародному розшуку за підозрами у вбивствах

2 хв читати
Поліція затримала двох іноземців, які знаходились у міжнародному розшуку за підозрами у вбивствах

Працівники Національної поліції України затримали громадян Азербайджану та Туреччини, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, розшукали та затримали оперативники поліції на території України.

"Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції отримали інформацію про те, що на території Києва переховується 34-річний громадянин Азербайджану, який відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу розшукується з метою арешту та притягнення до відповідальності за вчинення вбивства у Польщі. На початку 2025 року, у самому центрі Варшави поруч з грузинським рестораном, фігурант під час конфлікту завдав смертельний удар ножем у ділянку серця 31-річному громадянину Грузії", – повідомляє пресслужба поліції.

Розшукуваного затримали у Шевченківському районі столиці. Під час огляду у нього було виявлено паспорт, виданий на ім’я 37-річного громадянина Латвії. 

Крім того, за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України та на підставі запиту правоохоронних органів Турецької Республіки, оперативники ДКР НПУ встановили місцезнаходження ще одного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення умисного вбивства.

"Встановлено, що у січні 2015 року у Стамбулі через конфлікт щодо паркування авто сталася стрілянина між місцевими мешканцями. В результаті чого від вогнепального поранення загинув один із учасників суперечки. Винуватець його смерті намагався уникнути відповідальності і втік із Турції. Наприкінці 2024 року Інтерпол видав "Червоне оповіщення" на арешт розшукуваного. За допомоги Департаменту кіберполіції, оперативники встановили, що фігурант мешкає на території Одеси. Де його і затримали співробітники карного розшуку поліції Одещини", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи щодо підготовки до екстрадиції обох затриманих.

Теги: #київ #нацполіція #іноземці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 09.06.2026
У Києві затримали чоловіка, який поштою відправляв психотропну речовину PVP по всій країні – прокуратура

У Києві затримали чоловіка, який поштою відправляв психотропну речовину PVP по всій країні – прокуратура

09:50 09.06.2026
Київська влада відхилила другу петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

Київська влада відхилила другу петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд

09:32 09.06.2026
Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

Кличко: напрацьовується механізм звітування міського голови про свою діяльність перед громадою шляхом відкритої зустрічі

18:49 08.06.2026
Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві

Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві

17:14 08.06.2026
До дев'яти зросла кількість поранених через бомбардування Слов'янську – серед них неповнолітня

До дев'яти зросла кількість поранених через бомбардування Слов'янську – серед них неповнолітня

10:11 08.06.2026
Посадовиці КМДА повідомлено про підозру в хабарі за сприяння в розміщенні зовнішньої реклами

Посадовиці КМДА повідомлено про підозру в хабарі за сприяння в розміщенні зовнішньої реклами

09:50 08.06.2026
Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

Нацполіція попередила замах на вбивство Юсова та затримала киянина-найманця

07:26 08.06.2026
У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

У Києві водій з ознаками сп'яніння під час втечі від патрульних пошкодив три службові авто – поліція

18:30 07.06.2026
У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

У Києві затримали чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини в житловому дворі Дарницького району

23:47 05.06.2026
У ДТП в Києві загинули двоє поліцейських та двоє цивільних, ще троє постраждалих – поліція

У ДТП в Києві загинули двоє поліцейських та двоє цивільних, ще троє постраждалих – поліція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

На території самопроголошеного Придністров'я знаходяться 2,5 тис. російських військових – Зеленський

Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

Фон дер Ляєн: відкриття першого переговорного кластеру з Україною – це крок до наступного етапу в процесі вступу в ЄС

Фон дер Ляєн: ми пропонуємо заборонити в'їзд в ЄС всім, хто служив у збройних силах РФ з початку війни

ОСТАННЄ

Українська філологиня Матійчук отримала від президента Німеччини хрест "За заслуги"

Норвегія спрямує на розробку й закупівлю морських дронів для України понад 1 млрд крон

Україна застосовує 300-350 засобів ураження у відповідь на російські атаки – Зеленський

Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

На території самопроголошеного Придністров'я знаходяться 2,5 тис. російських військових – Зеленський

Глава МВС: завдяки підготовці можемо гасити пожежі на десятках локацій в кожному місті

Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

У Слов'янську розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми – МВА

Дрон-перехоплювач з самонаведенням Litavr із закритого каталогу Brave1 літає на 80 км на висоті до 9 км – Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА