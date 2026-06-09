Поліція затримала двох іноземців, які знаходились у міжнародному розшуку за підозрами у вбивствах

Працівники Національної поліції України затримали громадян Азербайджану та Туреччини, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, розшукали та затримали оперативники поліції на території України.

"Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції отримали інформацію про те, що на території Києва переховується 34-річний громадянин Азербайджану, який відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу розшукується з метою арешту та притягнення до відповідальності за вчинення вбивства у Польщі. На початку 2025 року, у самому центрі Варшави поруч з грузинським рестораном, фігурант під час конфлікту завдав смертельний удар ножем у ділянку серця 31-річному громадянину Грузії", – повідомляє пресслужба поліції.

Розшукуваного затримали у Шевченківському районі столиці. Під час огляду у нього було виявлено паспорт, виданий на ім’я 37-річного громадянина Латвії.

Крім того, за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України та на підставі запиту правоохоронних органів Турецької Республіки, оперативники ДКР НПУ встановили місцезнаходження ще одного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення умисного вбивства.

"Встановлено, що у січні 2015 року у Стамбулі через конфлікт щодо паркування авто сталася стрілянина між місцевими мешканцями. В результаті чого від вогнепального поранення загинув один із учасників суперечки. Винуватець його смерті намагався уникнути відповідальності і втік із Турції. Наприкінці 2024 року Інтерпол видав "Червоне оповіщення" на арешт розшукуваного. За допомоги Департаменту кіберполіції, оперативники встановили, що фігурант мешкає на території Одеси. Де його і затримали співробітники карного розшуку поліції Одещини", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи щодо підготовки до екстрадиції обох затриманих.