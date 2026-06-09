Інтерфакс-Україна
Події
17:56 09.06.2026

Українська філологиня Матійчук отримала від президента Німеччини хрест "За заслуги"

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Українська філологиня Матійчук отримала від президента Німеччини хрест "За заслуги"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр нагородив українську філологиню, працівницю Чернівецького національного університету Оксану Матійчук Хрестом "За заслуги" на стрічці ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

Як повідомило посольство Німеччини в Україні, нагородження відбулося за поданням федерального міністра закордонних справ Німеччини та за ініціативою посольства Німеччини в Києві.

5 червня посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив Матійчук нагороду в рамках урочистої церемонії. Нагородою Німеччина відзначає її багаторічну та видатну активність у сфері розвитку українсько-німецького культурного співробітництва, а також її послідовну гуманітарну діяльність з початку загарбницької війни Росії проти України.

Хрест "За заслуги" є початковим ступенем єдиної загальної нагороди Німеччини – ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Цей орден присуджується громадянам Німеччини та інших держав за особливі політичні, економічні, соціальні, культурні та інтелектуальні досягнення. Це найвища загальна державна нагорода, якою Німеччина відзначає заслуги на благо суспільства.

У своїй промові Томс відзначив багатогранні заслуги Матійчук:

"Особливої уваги заслуговує робота Оксани Матійчук зі збереження культурної спадщини Буковини. Своїми науковими працями про німецькомовну літературу цього регіону вона зробила важливий внесок у те, щоб спільна європейська культурна спадщина стала більш видимою та доступною. Її дослідження творчості буковинської поетеси Рози Ауслендер стали взірцевими та відкрили новому поколінню читачів доступ до її творчості", – заявив посол.

Матійчук вивчала німецьку та українську філологію в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену творчості німецькомовної поетеси Рози Ауслендер. Оксана Матійчук багато років займається дослідженням і популяризацією німецькомовної культурної спадщини Буковини. З 2005 року вона працює у відділі міжнародних зв’язків ЧНУ.

У 2009 році Оксана Матійчук співзаснувала культурно-освітній центр "Gedankendach" у Чернівцях, який став важливим осередком німецькомовного культурного життя на заході України. У 2023 році центр отримав премію у галузі культури імені Ґеорга Дегіо, яку присуджує Німецький форум східноєвропейської культури.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Оксана Матійчук активно долучається до гуманітарної діяльності. Вона організувала допомогу внутрішньо переміщеним особам у Чернівцях та координувала доставку й розподіл гуманітарних вантажів із Німеччини. Водночас у своїх регулярних публікаціях у рубриці "Український щоденник" німецької газети Süddeutsche Zeitung вона розповідає німецькомовній аудиторії про повсякденне життя в Україні в умовах війни, сприяючи кращому розумінню українського досвіду та викликів сьогодення.

Теги: #штайнмаєр #німеччина #оксана_матійчук #нагорода

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