Інтерфакс-Україна
Події
17:50 09.06.2026

Норвегія спрямує на розробку й закупівлю морських дронів для України понад 1 млрд крон

2 хв читати
Норвегія спрямує на розробку й закупівлю морських дронів для України понад 1 млрд крон

Уряд Норвегії виділить 2026 року 1,2 млрд норвезьких крон (приблизно $127 млн) на розробку та закупівлю морських дронів для України, повідомила у вівторок пресслужба уряду.

"Уряд вирішив виділити 1,2 мільярда норвезьких крон з програми Нансена (план допомоги Україні, розрахований до 2030 року) на розвиток і закупівлі 2026 року, за рахунок постачань з норвезької та української промисловості", – заявив прем’єр-міністр республіки Йонас Гар Стьоре, слова якого наведено в пресрелізі.

Як зазначив Стьоре, в рамках норвезько-українського промислового співробітництва розробляють морські надводні дрони, що сприяють гарантуванню безпеки торгового маршруту Чорним морем для експорту зерна й інших товарів, важливих для української економіки та міжнародної продовольчої безпеки.

"Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що цей досвід також може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій і захисту від російських атак", – наводить пресслужба слова Стьоре.

У вівторок Стьоре зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі глав урядів країн Північної та Балтійської Європи в Таллінні. Зеленський був почесним гостем зустрічі.

Норвегія та Велика Британія очолюють коаліцію морських можливостей на підтримку України, зазначає пресслужба уряду.

Відповідно до пропозиції уряду стортинг (парламент) вирішив продовжити військову підтримку України у 2026 році на суму 70 мільярдів норвезьких крон. Кошти розподіляються в тісному діалозі з українською владою, щоб забезпечити використання їх там, де вони приносять найкращий ефект для України, зазначає норвезький уряд.

Теги: #морські_дрони #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 09.06.2026
Прем'єр Норвегії: ми підтримуємо заклик України до миру, і готові зробити свій внесок у зусилля

Прем'єр Норвегії: ми підтримуємо заклик України до миру, і готові зробити свій внесок у зусилля

18:45 05.06.2026
Міністри оборони України та Норвегії узгодили пріоритети для посилення Сил оборони

Міністри оборони України та Норвегії узгодили пріоритети для посилення Сил оборони

08:23 05.06.2026
Сибіга провів переговори з главою МЗС Норвегії – обговорили підтримку України та безпеку

Сибіга провів переговори з главою МЗС Норвегії – обговорили підтримку України та безпеку

16:10 03.06.2026
Зеленський: Норвегія готова допомагати з постачаннями для ППО

Зеленський: Норвегія готова допомагати з постачаннями для ППО

04:53 30.05.2026
На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону під час зустрічі з делегацією Норвегії – ОВА

На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону під час зустрічі з делегацією Норвегії – ОВА

08:47 28.05.2026
На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

21:10 26.05.2026
Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

04:21 07.05.2026
Норвегія виділила $300 млн на новий пакет PURL, зокрема ракети до систем Patriot

Норвегія виділила $300 млн на новий пакет PURL, зокрема ракети до систем Patriot

14:31 06.05.2026
Норвегія виділила $302 млн на закупівлю зброї США для України

Норвегія виділила $302 млн на закупівлю зброї США для України

19:00 03.05.2026
Зеленський і Стере обговорили PURL, Dron Deal і постачання Україні газу

Зеленський і Стере обговорили PURL, Dron Deal і постачання Україні газу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

На території самопроголошеного Придністров'я знаходяться 2,5 тис. російських військових – Зеленський

Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

Фон дер Ляєн: відкриття першого переговорного кластеру з Україною – це крок до наступного етапу в процесі вступу в ЄС

Фон дер Ляєн: ми пропонуємо заборонити в'їзд в ЄС всім, хто служив у збройних силах РФ з початку війни

ОСТАННЄ

Україна застосовує 300-350 засобів ураження у відповідь на російські атаки – Зеленський

Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

На території самопроголошеного Придністров'я знаходяться 2,5 тис. російських військових – Зеленський

Глава МВС: завдяки підготовці можемо гасити пожежі на десятках локацій в кожному місті

Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

У Слов'янську розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми – МВА

Дрон-перехоплювач з самонаведенням Litavr із закритого каталогу Brave1 літає на 80 км на висоті до 9 км – Міноборони

Двоє мирних мешканців підірвались на НВП у Харківській області, їх шпиталізовано

У Києві затримали чоловіка, який поштою відправляв психотропну речовину PVP по всій країні – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА