Норвегія спрямує на розробку й закупівлю морських дронів для України понад 1 млрд крон

Уряд Норвегії виділить 2026 року 1,2 млрд норвезьких крон (приблизно $127 млн) на розробку та закупівлю морських дронів для України, повідомила у вівторок пресслужба уряду.

"Уряд вирішив виділити 1,2 мільярда норвезьких крон з програми Нансена (план допомоги Україні, розрахований до 2030 року) на розвиток і закупівлі 2026 року, за рахунок постачань з норвезької та української промисловості", – заявив прем’єр-міністр республіки Йонас Гар Стьоре, слова якого наведено в пресрелізі.

Як зазначив Стьоре, в рамках норвезько-українського промислового співробітництва розробляють морські надводні дрони, що сприяють гарантуванню безпеки торгового маршруту Чорним морем для експорту зерна й інших товарів, важливих для української економіки та міжнародної продовольчої безпеки.

"Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що цей досвід також може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу. Україна використовує морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій і захисту від російських атак", – наводить пресслужба слова Стьоре.

У вівторок Стьоре зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі глав урядів країн Північної та Балтійської Європи в Таллінні. Зеленський був почесним гостем зустрічі.

Норвегія та Велика Британія очолюють коаліцію морських можливостей на підтримку України, зазначає пресслужба уряду.

Відповідно до пропозиції уряду стортинг (парламент) вирішив продовжити військову підтримку України у 2026 році на суму 70 мільярдів норвезьких крон. Кошти розподіляються в тісному діалозі з українською владою, щоб забезпечити використання їх там, де вони приносять найкращий ефект для України, зазначає норвезький уряд.