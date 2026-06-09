Україна застосовує 300-350 засобів ураження у відповідь на російські атаки – Зеленський

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Росія застосовує близько 650 дронів під час атак проти України, у відповідь українські сили застосовують 300-350 засобів ураження проти російських військових цілей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Отже, Росія б’є по нам здебільшого близько від 650 дронів і від 35 до 100 ракет за день. Ми відповідаємо і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою", – сказав Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії у Талліні.

"І, звичайно, Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми, але вони відчують її вдома", – додав він.