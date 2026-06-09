Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав результат, який був потрібний від відкритого листа Володимира Путіну.

"Я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат, але я це зробив. У мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен", – сказав Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.

Як повідомлялося, Зеленський у відкритому листі до Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни і заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.

Президент США Дональд Трамп заявив, що загалом вважає таку зустріч позитивною.

Путін у свою чергу сказав, що не має наміру проводити зустріч із Зеленським оскільки "сенс української сторони – зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості". Також він назвав "неправильним" сам обраний Зеленським відкритий спосіб спілкування.