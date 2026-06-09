На території самопроголошеного Придністров'я знаходяться 2,5 тис. російських військових – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

На території самопроголошеного Придністров’я знаходяться 2,5 тис. російських військових, отже РФ не хоче жодної стабілізації в регіоні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я говорю зараз про Придністров’я, тому що у них зараз, напевно, 2,5 тисячі російських військових знаходяться на окупованих територіях Молдови в Придністров’ї. Отже, вони не хочуть жодної стабілізації в регіоні. Їм це не потрібно, тому коли ми про це говоримо, ми маємо знати, що це не лише про припинення вогню для України", – сказав Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.

За його словами, якщо буде знайдений шлях зупинки російської агресії якомога швидше, то у Путіна не буде шансу окупувати іншу країну.

"Тому треба посилювати одне одного. Посилювати наші відносини не лише дронами. Важливо бути сильними щодо будь-яких кібератак. І ми готові ділитися цим, тому що ми пройшли через всі ці виклики", – додав Зеленський.