Глава МВС: завдяки підготовці можемо гасити пожежі на десятках локацій в кожному місті

Фото: Пресслужба МВС

Система підготовки в Державній службі з надзвичайних ситуацій, розпочата 3 роки тому, дозволяє швидко реагувати на будь-які виклики, пов’язані з війною РФ проти України, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Пишаюсь кожним та кожною працівником ДСНС.... І технічно, і технологічно ми просунулися вперед", – сказав міністр журналістам на навчанні ДСНС в Черкасах у вівторок.

"Ми підготували особовий склад. Нові служби, які були створені в минулому і позаминулому роках, зараз показали великий рівень підготовки, технологічної і професійної, ми підготували нових пілотів, нових техніків, підготували екіпажи річкових і морських суден", – розказав Клименко. Він поінформував, що по всій Україні створені хаби, які дозволять в лічені години досягати будь-якої точки України з відповідними спроможностями – технікою та і персоналом.

"У кожному місці ми можемо гасити серйозні пожежі – з наслідками, руйнуваннями, як мінімум на 30 локаціях", -сказав міністр.

За його словами, за необхідності сили можуть бути збільшені шляхом залучення підрозділів із сусідніх районів і областей.

"Сьогодні ми побачили ту систему підготовки, яка була розпочата 3 роки тому... Наші підрозділи з високою якістю і швидкістю реагують на будь-які виклики.. Це навчання -ще один крок підготовки не тільки до зими, а й до опору ворогу на об’єктах цивільної та критичної інфраструктури", – резюмував глава МВС.