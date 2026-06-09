Інтерфакс-Україна
Події
17:16 09.06.2026

Глава МВС: завдяки підготовці можемо гасити пожежі на десятках локацій в кожному місті

1 хв читати
Глава МВС: завдяки підготовці можемо гасити пожежі на десятках локацій в кожному місті
Фото: Пресслужба МВС

Система підготовки в Державній службі з надзвичайних ситуацій, розпочата 3 роки тому, дозволяє швидко реагувати на будь-які виклики, пов’язані з війною РФ проти України, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Пишаюсь кожним та кожною працівником ДСНС.... І технічно, і технологічно ми просунулися вперед", – сказав міністр журналістам на навчанні ДСНС в Черкасах у вівторок.

"Ми підготували особовий склад. Нові служби, які були створені в минулому і позаминулому роках, зараз показали великий рівень підготовки, технологічної і професійної, ми підготували нових пілотів, нових техніків, підготували екіпажи річкових і морських суден", – розказав Клименко.Він поінформував, що по всій Україні створені хаби, які дозволять в лічені години досягати будь-якої точки України з відповідними спроможностями – технікою та і персоналом.

"У кожному місці ми можемо гасити серйозні пожежі – з наслідками, руйнуваннями, як мінімум на 30 локаціях", -сказав міністр.

За його словами, за необхідності сили можуть бути збільшені шляхом залучення підрозділів із сусідніх районів і областей.

"Сьогодні ми побачили ту систему підготовки, яка була розпочата 3 роки тому... Наші підрозділи з високою якістю і швидкістю реагують на будь-які виклики.. Це навчання -ще один крок підготовки не тільки до зими, а й до опору ворогу на об’єктах цивільної та критичної інфраструктури", – резюмував глава МВС.

Теги: #навчання #пожежі #клименко #дснс #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 09.06.2026
Двоє мирних мешканців підірвались на НВП у Харківській області, їх шпиталізовано

Двоє мирних мешканців підірвались на НВП у Харківській області, їх шпиталізовано

12:32 09.06.2026
Глава МВС: за порушення ПДД будуть санкції, про бальну систему поки не йдеться

Глава МВС: за порушення ПДД будуть санкції, про бальну систему поки не йдеться

11:25 09.06.2026
Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

09:27 09.06.2026
До 32 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих від удару окупантів по Запоріжжю – ДСНС

До 32 людей, серед них – 5 дітей, зросла кількість постраждалих від удару окупантів по Запоріжжю – ДСНС

18:05 08.06.2026
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу – ДСНС

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару по поштовому терміналу – ДСНС

17:17 08.06.2026
Навчання добровольчих сил Литви розпочалися поблизу кордону з РФ

Навчання добровольчих сил Литви розпочалися поблизу кордону з РФ

18:56 07.06.2026
Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

Російські війська протягом дня неодноразово обстріляли рятувальників у Глухівській громаді на Сумщині

13:05 05.06.2026
Зеленський: кожен пакет підтримки з антибалістикою допомагає захищати життя людей

Зеленський: кожен пакет підтримки з антибалістикою допомагає захищати життя людей

12:19 05.06.2026
Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Житомирщини – ДСНС

Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі Житомирщини – ДСНС

11:32 05.06.2026
На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

На Прикарпатті судитимуть посадовця ДСНС, який за гроші обіцяв роботу з відстрочкою від мобілізації

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

На території самопроголошеного Придністров'я знаходяться 2,5 тис. російських військових – Зеленський

Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

Фон дер Ляєн: відкриття першого переговорного кластеру з Україною – це крок до наступного етапу в процесі вступу в ЄС

Фон дер Ляєн: ми пропонуємо заборонити в'їзд в ЄС всім, хто служив у збройних силах РФ з початку війни

ОСТАННЄ

Бригада "Хижак" повідомила про знищення ворожого НРК-РСЗВ корейського виробництва

Удар безпілотника спровокував пожежу в центрі Харкова

Українські військові з початку року здійснили понад 50 тис. місій із застосуванням НРК – Федоров

Поліція затримала двох іноземців, які знаходились у міжнародному розшуку за підозрами у вбивствах

Українська філологиня Матійчук отримала від президента Німеччини хрест "За заслуги"

Норвегія спрямує на розробку й закупівлю морських дронів для України понад 1 млрд крон

Україна застосовує 300-350 засобів ураження у відповідь на російські атаки – Зеленський

Зеленський: я отримав потрібний результат від листа Путіну

На території самопроголошеного Придністров'я знаходяться 2,5 тис. російських військових – Зеленський

Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА