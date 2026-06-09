Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 9 червня уразили низку об’єктів російських окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У Бєлгородській області рф уражено склад боєприпасів в районі Прохоровки. Уражено пункти управління противника в районах Микільського та Шевченка Першого на території Донецької області, а також Наумовки Бєлгородської області та Іскри Курської області російської федерації. Також завдано уражень пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Шевченка Першого Донецької області, Залізничного Запорізької області та Олешок на Херсонщині", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у районі Федорівки на Донеччині уражено логістичний хаб ворога та склади матеріально-технічних засобів в районах Михайлівки на Луганщині та Гюнівки Запорізької області.

Завдано ударів по зосередженнях особового складу противника в районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок Донецької області, Новогригорівки на Запоріжжі, а також Іскри Курської області (рф).

В процесі уточнення підтверджено знищення 5 червня 2026 року восьми та пошкодження дев’яти резервуарів зберігання пального у районі порту "Маріуполь" на території Донецької області.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", – наголосили в Генштабі.