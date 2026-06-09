Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки програми PURL, поки Європа не має власної ППО та виробництва антибалістики.
"Поки в Європи не буде достатньо своєї власної ППО та антибалістичного виробництва, дуже важливо продовжувати підтримку програми PURL", – сказав Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.
Президент додав, що під час саміту "Україна – NB8" у вівторок лідери обговорили спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудову європейських антибалістичних систем і розширення виробництва у Європі.
Зеленський також повідомив, що наближаються важливі зустрічі в рамках ЄС.
"Я вдячний усім партнерам за підтримку нас, підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це", – наголосив він.