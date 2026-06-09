Інтерфакс-Україна
Події
17:05 09.06.2026

Зеленський: поки в Європі не буде достатнього ППО – треба підтримувати PURL

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19298

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки програми PURL, поки Європа не має власної ППО та виробництва антибалістики.

"Поки в Європи не буде достатньо своєї власної ППО та антибалістичного виробництва, дуже важливо продовжувати підтримку програми PURL", – сказав Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні.

Президент додав, що під час саміту "Україна – NB8" у вівторок лідери обговорили спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудову європейських антибалістичних систем і розширення виробництва у Європі.

Зеленський також повідомив, що наближаються важливі зустрічі в рамках ЄС.

"Я вдячний усім партнерам за підтримку нас, підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це", – наголосив він.

Теги: #purl #ппо #європа #зеленський

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