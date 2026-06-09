Інтерфакс-Україна
Події
16:58 09.06.2026

У Слов'янську розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми – МВА

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У Слов'янську розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми – МВА

Ще три мікрорайони Слов’янська (Донецька обл.) включили у зону обов’язкової евакуації сімей з дітьми у примусовий спосіб, повідомив очільник міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

"У Слов’янську розширено зону обов’язкової евакуації сімей з дітьми у примусовий спосіб. В неї увійшли мікрорайони Словкурорт, Черевківка та Хімік", – написав він у Facebook у вівторок.

За його словами, відповідний наказ 9 червня було погоджено з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів при Кабінеті міністрів України. "Це вимушений, але необхідний запобіжний захід. Адже за останні дні ми маємо трьох поранених дітей", – зазначив він.

За даними МВА, усього станом на початок червня у зазначених мікрорайонах мешкають 366 дітей. "Наразі правоохоронці вже почали підготовчу роботу. З родинами, які підпадають під евакуацію, проводяться бесіди, надаються необхідні роз’яснення", – повідомив Лях.

Лях нагадав, що кожна людина, яка зараз евакуюється з Донеччини за обласною програмою евакуації, може отримати матеріальну і гуманітарну допомогу, психологічний та соціальний супровід тощо. Родини з дітьми із Слов’янська наразі безкоштовно приймають більш безпечні області України

Як повідомлялося, армія РФ регулярно обстрілює Слов’янськ із застосуванням авіабомб. Місто зазнає серйозних руйнувань, унаслідок чого значно пошкоджено житловий фонд, адміністративні будівлі та медичні заклади. Останні атаки призводять до поранених серед цивільного населення.

Так, вдень 8 червня, росіяни скинули на місто три авіаційні бомби. Поранення дістали дев’ять цивільних, серед них – 17-річна дівчина.

Раніше про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми загалом по Донецькій області повідомляв очільник ОВА Вадим Філашкін. За його словами, йдеться про окремі вулиці Слов’янська, Краматорська і Біленького, а також про всю території Привілля та Малотаранівки.

Теги: #донеччина #евакуація #словянськ

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