Інтерфакс-Україна
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16:36 09.06.2026

Дрон-перехоплювач з самонаведенням Litavr із закритого каталогу Brave1 літає на 80 км на висоті до 9 км – Міноборони

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Дрон-перехоплювач з самонаведенням Litavr із закритого каталогу Brave1 літає на 80 км на висоті до 9 км – Міноборони
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України оприлюднило характеристики дрона-перехоплювача з самонаведенням Litavr, який постачається до війська з осені 2025 року та доступний у закритому каталозі платформи Brave1 (BraveMarket).

"Заявлена максимальна швидкість – 350 км/год. Робочий радіус дії – 40 км, максимальна зафіксована дистанція – понад 80 км. Максимальна висота польоту – 9000 м… Бойова частина розміщена в носовій частині дрона і постачається у двох варіантах: порожній контейнер, який підрозділ споряджає вибухівкою самостійно на місці, або готова бойова частина з кодом НАТО у складі виробу. Модуль дистанційного керування – оператор може керувати дроном за сотні чи навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено, пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає "Литавр" на базу", – повідомляється на сайті українського оборонного відомства у вівторок.

Зазначається, що розроблений українською компанією F-Drones БпЛА-перехоплювач Litavr має функцію автоматичного донаведення на ціль, дистанційного керування та мінімальною залежний від іноземних комплектуючих. "Ключова особливість "Литавра" – система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile або Pixel Lock). Вона ідентифікує ціль і самостійно виводить дрон на атаку: під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість, решту процесу виконує автоматика. Саме такі розробки реалізують стратегічне завдання – випереджати ворога у кожному технологічному циклі та зберігати лідерство у війні інновацій", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Характеристики дрона-перехоплювача з системою автоматичного донаведення LITAVR:

  • Заявлена максимальна швидкість – 350 км/год.
  • Робочий радіус дії - 40 км, максимальна зафіксована дистанція - понад 80 км.
  • Максимальна висота польоту – 9000 м.
  • Система автоматичного донаведення Last Mile або Pixel Lock.
  • Власна «non-GPS» навігація.
  • Денна та тепловізійна камери з можливістю переключення.
  • Інтеграція з різними радарними системами через власний програмний комплекс LARAG.
  • Бойова частина розміщена в носовій частині дрона і постачається у двох варіантах: порожній контейнер, який підрозділ споряджає вибухівкою самостійно на місці, або готова бойова частина з кодом НАТО у складі виробу.
  • Модуль дистанційного керування. Оператор може керувати дроном за сотні чи навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено, пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає «Литавр» на базу.
  • Корпус виготовлений методом лиття пластику у форми. Така технологія забезпечує вищу міцність конструкції та стабільніші характеристики в серійному виробництві.

Компанія F-Drones самостійно розробляє програмне забезпечення, електроніку та власні двигуни, регулятори і польотні контролери, послідовно скорочуючи залежність від китайських комплектуючих, зазначили у відомстві.

Розробка антидрона розпочалася восени 2024 року. Влітку 2025-го він був успішно випробуваний та кодифікований, а з осені розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до війська.

Як повідомлялося, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про масштабування дронів-перехоплювачів нового покоління, які здатні збивати "шахеди" автономно. "родовжуємо системно посилювати захист неба. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", – наголосив міністр.

Теги: #міноборони #litavr #brave1

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