Двоє мирних мешканців підірвались на НВП у Харківській області, їх шпиталізовано

Двоє місцевих мешканців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої (НВП) поблизу Лютівки Золочівської громади Богодухівського району Харківської області, їх шпиталізовано.

"За попередніми даними 26-річний чоловік та 34-річна жінка рухалися на мотоциклі біля кладовища, де й відбувся вибух. Внаслідок детонації обидва постраждалих отримали вибухові травми та осколкові поранення. Наразі вони госпіталізовані до лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.