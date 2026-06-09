Інтерфакс-Україна
Події
16:30 09.06.2026

Двоє мирних мешканців підірвались на НВП у Харківській області, їх шпиталізовано

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Двоє місцевих мешканців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої (НВП) поблизу Лютівки Золочівської громади Богодухівського району Харківської області, їх шпиталізовано.

"За попередніми даними 26-річний чоловік та 34-річна жінка рухалися на мотоциклі біля кладовища, де й відбувся вибух. Внаслідок детонації обидва постраждалих отримали вибухові травми та осколкові поранення. Наразі вони госпіталізовані до лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Теги: #харківщина #дснс #вибух

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