Інтерфакс-Україна
Події
16:12 09.06.2026

У Києві затримали чоловіка, який поштою відправляв психотропну речовину PVP по всій країні – прокуратура

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У Києві затримали чоловіка, який поштою відправляв психотропну речовину PVP по всій країні – прокуратура

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який поштою пересилав психотропні речовини по всій Україні, повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що киянин отримував великі партії психотропної речовини PVP від постачальників, а потім розфасовував її та відправляв службами доставки по всій Україні. При черговій спробі відправити психотропи у Львів та Кременчук його затримали", – повідомили на сайті правоохоронців.

За результатами проведених обшуків вилучено понад 1,6 кг PVP. Крім того, під час оперативних закупок та слідчих дій було задокументовано ще 13 фактів збуту психотропних речовин.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме в незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропних речовин у особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу УБН ГУ НП у м. Києві.

Теги: #наркотики #київ #прокуратура

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