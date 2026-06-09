Українці при плануванні відпустки на 44% активніше бронюють пов'язані з відновленням послуги – дослідження

При плануванні відпустки влітку 2026 року українці бронюють раніше, на більш довгий термін та частіше обирають додаткові послуги, пов’язані з відновленням, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Ribas Hotels Group, спираючись на дані дослідження.

"Літній сезон 2026 року показує: український туризм переходить у дорослішу фазу. Гість став обережнішим, але не пасивним. Він готовий витрачати, але очікує якості. Планує раніше, але залишає місце для спонтанності. Обирає Україну, але порівнює рівень сервісу з власним досвідом закордонних поїздок", – каже Артур Лупашко, власник компанії.

За результатами проведеного Ribas Hotels Group та Ribas Invest дослідження ринку, 92% респондентів планують відпочинок цього літа. Майже 70% з них розглядають відпочинок в Україні, ще 22,6% – за кордоном. Лише 7,5% опитаних не планують літню поїздку. Найпопулярнішими напрямками літа залишаються Одеса та узбережжя, які розглядають 69,8% опитаних, а також Карпати – 52,8%. Зростає інтерес до Закарпаття, Волині, Черкащини та інших "зелених" напрямків, де можна поєднати природу, відносну безпеку та спокійніший формат перебування.

За даними Ribas Hotels Group, на Закарпаття та Карпатський регіон загалом, а також Одещину вже припадає понад 58% усіх підтверджених бронювань у мережі на літній сезон. Попит на Буковель і прилеглі локації зріс приблизно на 19% проти аналогічного періоду минулого року, а запити по Одеському регіону – на 14%.

З трендів, які демонструють відновлення ринку, збільшення середнього горизонту планування, цього сезону цей показник зріс до 62 днів проти 44 днів торік. Водночас частка last-minute бронювань залишається значною – 28% бронювань мають горизонт до п’яти днів.

Про перехід від "коротких вилазок" до повноцінного відпочинку говорить зростання середньої тривалості бронювань. Влітку 2026 року цей показник у мережі становить 3,8 ночі проти 3,1 ночі у 2025-му. Найдовше залишаються групові гості – у середньому 5,4 ночі, сімейні бронювання – 4,6 ночі, індивідуальні – 3,2 ночі.

За результатами опитування, 83% респондентів готові платити за ніч у готелі на двох у діапазоні 1,5-6 тис. грн. Найпопулярніший сегмент – 3-6 тис. грн, який обрали 43,4% опитаних. Преміум-сегмент від 7 тис. грн за ніч залишається вузьким: його розглядають близько 8% респондентів.

Середній тариф по мережі за рік зріс на 19% порівняно з літом 2025 року, але динаміка суттєво відрізняється по регіонах. Найбільше зростання демонструє Одеський регіон – +27%, що пояснюється високим попитом і обмеженою якісною пропозицією. У Закарпатті та Буковелі зростання стриманіше – близько 16%, через вищу конкуренцію та більшу цінову чутливість аудиторії.

Ключовим трендом сезону є запит на відновлення. Серед додаткових сервісів SPA та wellness-послуги демонструють найбільше зростання – на 44% порівняно з минулим літом. Середній чек на ці послуги у мережі зріс на 31%.

Фіксуються зміни каналів інформування та бронювання. Соціальні мережі стали головним джерелом пошуку відпочинку: ними користуються 79,2% опитаних. Booking обирають 56,6%, поради друзів і знайомих – 45,3%, офіційні сайти готелів – 24,5%.

У Ribas Hotels Group констатують зростання частки прямих бронювань, з 65% влітку 2025 року до 70% зараз. Телефон і месенджери формують близько 22% усіх бронювань.

Окрема тема – безпека. У відповідях респондентів вона виглядає неоднозначно: як критерій вибору її прямо назвали лише 1,9%, але як бар’єр для поїздки – 45,3%. Це означає, що безпека не сприймається як конкурентна перевага, а стала базовою умовою: її наявність не завжди стимулює бронювання, але її відсутність може зупинити рішення.

"Попит на внутрішній туризм є, але він уже не пробачає випадковості. Перемагають не ті, хто просто має локацію, а ті, хто може дати гостю зрозумілий продукт: комфорт, сервіс, відновлення, безпеку і відчуття, що поїздка справді варта своїх грошей", – додав Лупашко.

Ribas Hotels Group – створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу. Об’єднує весь процес: від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування. Ribas Hotels Group єдина готельна група, що самостійно закриває всі етапи створення та розвитку готельних проєктів.

У портфелі компанії 56 проєктів на етапі будівництва, запуску або в управлінні, зокрема, в Україні, Польщі, Туреччині та на Балі. Компанія розвиває міські та курортні готелі 3, 4 та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів.