"Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу відділень №1 та №3 у Дружківці у зв'язку з постійними обстрілами ворога

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" від вівторка, 9 червня, тимчасово призупиняє роботу відділення №3 у Дружківці (Донецька обл.), до 18 червня працюватиме відділення №1, після чого також припинить роботу у місті.

"Ми ухвалили це рішення з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога", – повідомила "Нова пошта" у пресрелізі у вівторок.

Зазначається, що у Дружківці продовжать працювати дев’ять поштоматів "Нової пошти".

У компанії додали, що тільки за травень мешканці міста відправили та отримали близько 10 тис. посилок.

"Ми робитимемо все можливе, щоб забезпечити їхню логістику, поки це буде безпечно для наших водіїв та кур’єрів", – йдеться у повідомленні.

Загалом у відділенні №1 роботу забезпечували шестеро колег, зокрема, керівник Дмитро, оператори Володимир, Денис, Дмитро та Андрій, а також водій Олександр, який працює на два відділення.

Що стосується відділення №3, там команда складається з трьох колег: керівник Іван та оператори Олександр і Кирило.

У "Новій пошті" уточнили, що на період тимчасового закриття відділень, співробітникам запропоновано роботу у більш безпечних регіонах.

"Нова пошта" обов’язково повернеться до Дружківки та інших міст на Донеччині, щойно це стане можливим", – наголосили у компанії.

На початку цього тижня російські війська пошкодили депо №5 " Нової пошти " у Харкові. Минулого тижня було завдано повторного удару по інноваційному терміналу у Дніпрі, а наприкінці травня атаковано відділення компанії у Слов ‘янську та Дніпрі.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.