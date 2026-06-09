Інтерфакс-Україна
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15:57 09.06.2026

Кабмін продовжив програму "СвітлоДІМ" до кінця року – Свириденко

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Кабмін продовжив програму "СвітлоДІМ" до кінця року – Свириденко
Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko

Кабінет міністрів України продовжив програму "СвітлоДІМ" до кінця року, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"У понад 2 000 будинках працюватимуть ліфти та буде гаряча вода навіть у разі відключень електроенергії. Завдяки програмі "СвітлоДІМ" співвласники багатоквартирних будинків і надалі можуть отримувати державну допомогу – від 100 до 300 тис. грн – на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водо- і теплопостачання, підтримання зв’язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

Уряд розраховує, що до кінця року програмою буде охоплено 3,6 тис. будинків.

Як повідомлялося, 28 січня стартувала урядова програма "СвітлоДім" – підтримка для багатоквартирних будинків, яка допомагає встановити автономні джерела електроенергії. Це дає можливість забезпечити світло, воду, тепло, зв’язок і роботу ліфтів під час відключень. На першому етапі програма діє у Києві та Київській області. На початку квітня уряд поширив програму на Харківську область.

У середині квітня стартувала подача заявок на програму "СвітлоДІМ" від багатоквартирних будинків Харківської області. 

Теги: #світлодім #свириденко

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