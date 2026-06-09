УЧХ допомагає постраждалим від нічної російської повітряної атаки на Харківщину

Фото: Red Cross Ukraine

Команди Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють на місцях ліквідації наслідків нічної повітряної атаки збройних сил Російської Федерації у Харкові та Чугуєві.

"На всіх локаціях спільно з рятувальниками та іншими службами працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області. Вони проводили обхід прилеглих територій та поквартирний обхід пошкоджених будинків для виявлення постраждалих, надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Наразі на місцях працюють пункти підтримки Українського Червоного Хреста, де постраждалі можуть отримати воду, гарячі напої, харчі, а також психосоціальну підтримку. Крім того, триває видача гуманітарної допомоги, зокрема гігієнічних наборів для дорослих і дітей, питної води, транзитних наборів, дитячих спальних комплектів та ковдр. У Чугуєві волонтери УЧХ надають психосоціальну підтримку постраждалим та збирають потреби для подальшого надання гуманітарної допомоги.

За даними Харківської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу Харкова постраждали 6 людей, 4 з них були госпіталізовані. Ще 10 людей, серед яких 3 дітей, зазнали гострої реакції на стрес та отримали допомогу на місці. У місті зафіксовано близько десяти локацій влучань та падіння уламків БпЛА. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

Внаслідок ракетного обстрілу Чугуєва загинули троє людей, серед яких вагітна жінка. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин, гаражі та два автомобілі.