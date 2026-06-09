Інтерфакс-Україна
Події
15:39 09.06.2026

У Шостці в середу та на вихідних не буде світла весь день – мер

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У Шостці в середу та на вихідних не буде світла весь день – мер

Міський голова міста Шостка Сумської області Микола Нога анонсував відключення електропостачання в місті та усіх населених пунктах Шосткинської територіальної громади на весь день у середу, суботу та неділю на поточному тижні для проведення ремонтних робіт з ліквідації наслідків пошкоджень, які виникли внаслідок російських обстрілів.

"Протягом цього тижня заплановано ряд планових ремонтних робіт мереж, що призведе до перерви в електропостачанні: 10 червня – з 8:00 до 20:00; 13 червня – з 8:00 до 20:00; 14 червня – з 8:00 до 20:00. Прохання врахувати дану інформацію під час планування свого дня", – написав Нога у Facebook.

Раніше він повідомив, що через атаки ворога на енергетику Сумської області без електропостачання залишається переважна більшість населених пунктів Шосткинської громади і що роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно.

Як повідомлялося, в кінці травня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді, повідомлялося про руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, окупанти прямим влучанням кількох десятків "шахедів" знищили будівлю вокзалу Шостка та пошкодили інфраструктуру станції. Також повідомлялося про постраждалих внаслідок ударів.

У понеділок мер міста повідомив про руйнуванні нежитлової будівлі в Івотському старостинському окрузі внаслідок обстрілу та пошкодження молитовне приміщення в Шостці.

До Шосткинської громади, крім міста Шостка, входять селище Вороніж і 36 сіл. Загалом на території громади до повномасштабного вторгнення РФ проживало 92 тис жителів, з них 72 тис у самому місті.

Теги: #шостка #відключення_світла #сумщина

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