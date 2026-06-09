У Києві оприлюднили дашборд та набір відкритих даних щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства – КМДА

На Порталі даних Києва оприлюднили новий аналітичний дашборд і набір відкритих даних, що відображають роботу міської системи допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства, повідомили у Київський міський державній адміністрації.

"Дашборд містить знеособлену аналітичну інформацію та дає змогу аналізувати дані за різними критеріями: роками, районами міста, віком і статтю постраждалих, а також видами насильства – психологічним, фізичним, економічним, сексуальним", – йдеться у повідомленні на сайті мерії.

Зазначається, що користувачі дашборду можуть самостійно досліджувати статистику роботи різних сервісів підтримки – денних центрів, кризових кімнат, притулків і служби "Телефон довіри".

"Аналітика та дані – можливість для міста глибше зрозуміти проблему, побачити реальне навантаження на кризові кімнати чи центри та оперативніше реагувати там, де допомога потрібна найбільше. Разом із дашбордом ми публікуємо відкритий набір даних, який стане основою для дослідників, громадських організацій і всіх, хто працює з темою протидії насильству", – зауважила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Дашборд і набір відкритих даних підготували фахівці КП "ГІОЦ" спільно з Київським міським Центром гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Координацію оприлюднення інформації здійснило Управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації апарату КМДА.