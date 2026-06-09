На Донеччині розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми – ОВА

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У Донецькій області розширено зону обов’язкової евакуації у примусовий спосіб сімей з дітьми, відповідний наказ погоджено з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Йдеться про окремі вулиці Слов’янська, Краматорська і Біленького, а також про всю території Привілля та Малотаранівки. Це важке, але необхідне рішення. Наше головне завдання – вберегти життя дітей", – написав він у Телеграмі.

За інформацією Філашкіна, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей.

Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.