Інтерфакс-Україна
Події
15:08 09.06.2026

На Донеччині розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми – ОВА

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На Донеччині розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

У Донецькій області розширено зону обов’язкової евакуації у примусовий спосіб сімей з дітьми, відповідний наказ погоджено з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Йдеться про окремі вулиці Слов’янська, Краматорська і Біленького, а також про всю території Привілля та Малотаранівки. Це важке, але необхідне рішення. Наше головне завдання – вберегти життя дітей", – написав він у Телеграмі.

За інформацією Філашкіна, евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей.

Людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

Теги: #донеччина #евакуація

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