Фон дер Ляєн: відкриття першого переговорного кластеру з Україною – це крок до наступного етапу в процесі вступу в ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що відкриття першого переговорного кластеру про членство України в Європейському союзі відкриє наступний етап процесу вступу – офіційний початок переговорів.

"У найближчі дні ми відкриємо перший кластер з Україною та Молдовою. І це, по суті, відкриває двері до наступного етапу процесу вступу, офіційного початку переговорів. І мені не потрібно говорити, що Комісія повністю готова підтримати Україну на її шляху до нашого Європейського Союзу, де їй і місце", – заявила вона у вівторок в Брюсселі.

За словами фон дер Ляєн, вона ""захоплюється" "непохитною рішучістю українських друзів належати до нашого Європейського Союзу". "Вони проводять реформу за реформою, поки їхні міста перебувають під атакою, поки небо над ними наповнене димом, поки по всій країні виють сирени повітряної тривоги. Незважаючи на все це, вони досягають надзвичайного прогресу у своїх реформах. І очевидно, що Україна виконала свою роботу, тому зараз настав час і нам. І зараз у нас є історична можливість зробити це", – наголосила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також підтвердила, що перший транш кредиту підтримки у розмірі 90 млрд євро для України буде здійснено цього місяця. "Вчора ми надали майже 3 млрд євро Ukraine facility, і вже цього місяця ми здійснимо перший транш за нашим 90-мільярдним кредитом Україні. Отже, до кінця місяця ми надамо Україні 6 млрд євро на дрони та понад 3 млрд євро макрофінансової допомоги", – сказала вона.