Інтерфакс-Україна
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14:51 09.06.2026

Рада викликала директорку УЦОЯО Вакуленко для пояснення ситуації зі складанням НМТ

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Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Верховна Рада викликала на засідання директорку Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко для пояснення ситуації зі складанням національного мультипредметного тесту (НМТ) в Одесі, а також в цілому ситуацію з тестуванням по країні.

За пропозицію депутата Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), члена парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Романа Грищука викликати Вакуленко на 12:00 10 червня проголосувало 239 депутатів.

Також депутати запропонували, викликати міністр освіти і науки Оксена Лісового, але ця пропозиція набрала лише 147 голосів і рішення не було прийнято.

Раніше у вівторок уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що напередодні через повітряну тривогу на Одещині, складання НМТ було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин."Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 – понад 13 годин безперервного стресу для дітей. За словами учасників, увесь цей час їм не забезпечили навіть базових умов – доступу до води та харчування. Зв’язок із батьками був суттєво обмежений: звернутися могли лише окремі діти, яким стало зле", – написав він в мережі Facebook.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий і прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявили, що не підтримують депутатську ініціативу, а математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.

В той же час, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей.

Теги: #уцояо #нмт #верховна_рада #вакуленко #лубінець

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