Рада викликала директорку УЦОЯО Вакуленко для пояснення ситуації зі складанням НМТ
Верховна Рада викликала на засідання директорку Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко для пояснення ситуації зі складанням національного мультипредметного тесту (НМТ) в Одесі, а також в цілому ситуацію з тестуванням по країні.
За пропозицію депутата Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), члена парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Романа Грищука викликати Вакуленко на 12:00 10 червня проголосувало 239 депутатів.
Також депутати запропонували, викликати міністр освіти і науки Оксена Лісового, але ця пропозиція набрала лише 147 голосів і рішення не було прийнято.
Раніше у вівторок уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що напередодні через повітряну тривогу на Одещині, складання НМТ було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин."Приміщення, де проводили НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог. Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 – понад 13 годин безперервного стресу для дітей. За словами учасників, увесь цей час їм не забезпечили навіть базових умов – доступу до води та харчування. Зв’язок із батьками був суттєво обмежений: звернутися могли лише окремі діти, яким стало зле", – написав він в мережі Facebook.
Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.
На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.
У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий і прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявили, що не підтримують депутатську ініціативу, а математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.
В той же час, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей.