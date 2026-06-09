Семеро людей поранені через удар КАБ на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Семеро людей зазнали поранень через російський бомбовий удар по Васильківській громаді Синельниківського району, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог атакував КАБ. Дістали поранень семеро людей. Троє з них госпіталізовані. 47-річна жінка та 66-річний чоловік у важкому стані", – написав він у Телеграмі.

За його інформацію, понівечені кілька багатоповерхових та приватних будинків, пошкоджена місцева спортивна школа.