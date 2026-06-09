14:22 09.06.2026
Семеро людей поранені через удар КАБ на Дніпропетровщині – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Семеро людей зазнали поранень через російський бомбовий удар по Васильківській громаді Синельниківського району, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Ворог атакував КАБ. Дістали поранень семеро людей. Троє з них госпіталізовані. 47-річна жінка та 66-річний чоловік у важкому стані", – написав він у Телеграмі.
За його інформацію, понівечені кілька багатоповерхових та приватних будинків, пошкоджена місцева спортивна школа.