Інтерфакс-Україна
Події
14:07 09.06.2026

Рада прийняла закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України

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Рада прийняла закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України

Верховна Рада підтримала в другому читані та в цілому законопроєкт № 14174 про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України.

Згідно з трансляцією засідання у вівторок, 9 червня, рішення підтримали 254 народних депутати, проти – один, утримались - 12.

Закон надасть можливість виконати зобов’язання в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та Плану Ukraine Facility.

Відповідний документ було розроблено міністерством розвитку громад та територій України для імплементації європейського законодавства у сфері залізничного транспорту.

Закон передбачає формування системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог ЄС, впровадження оцінки ризиків і єдиних правил технічного регулювання, а також нову систему обслуговування рухомого складу та відповідальності за його технічний стан.

Зазначається, що документ формує трирічний перехідний період для впровадження нових правил. Таким чином, закон імплементує вимоги євродиректив, куди входить директива ЄС 2016/797 щодо інтероперабельності залізничної системи, директива ЄС 2016/798 щодо залізничної безпеки та директива 2007/59/ЄС сертифікації машиністів локомотивів.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм зазначив, що дедлайн прийняття законопроєкту був до кінця грудня 2025 року.

За його словами, спільно із прийнятим законом про публічні закупівлі (№11520) відкривається можливість для фінансування Світового банку на рівні $3,5 млрд.

Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14174 у першому читанні 17 грудня 2025 року.

Теги: #закон #залізниця #верховна_рада

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