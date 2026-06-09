Україна готує систему протидії російській РЕБ, щоб та не скеровувала українські дрони на країни ЄС – Зеленський

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Росія може змінювати курс українських дронів через системи РЕБ, Україна почала працювати щодо протидії цим системам, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наприклад, коли йде наша відповідь на ті чи інші російські удари і якщо в небі країн Латвії, Литви, Естонії з'являється російський дрон, зрозуміло для чого. Коли з'являється український дрон, ми розуміємо, що вони можуть змінювати курс наших дронів. Це не масово. Поодинокі такі випадки були завдяки системам радіоелектронної боротьби. Що для цього потрібно? Ми почали працювати", – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Таллінні.

Глава Української держави нагадав, що Україна вже має досвід роботи щодо протидії дронам з країнами Близького Сходу, і готова надсилати свої експертні групи близьким партнерам в Європі.

"Ми готові до цього. Ми можемо це діяти завдяки fast треку. Це називається drone deal. Він це не тільки про продаж чогось або закупівлю чогось. Це про важливі речі, навіть такі, про які зараз ми з вами говоримо", – зазначив він.