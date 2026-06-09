Інтерфакс-Україна
Події
13:53 09.06.2026

Президент Естонії: останні місяці наблизили війну до нас, маємо посилювати готовність суспільства

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Президент Естонії: останні місяці наблизили війну до нас, маємо посилювати готовність суспільства

Естонія та решта дипломатичного світу мають практично співпрацювати з Україною, зокрема, це стосується співпраці в українському ОПК, необхідно посилювати готовність суспільства у Європі, оскільки останні місяці наблизили війну, заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Ми повинні бути у практичній співпраці, отримувати нові знання. Це стосується, зокрема, ОПК України, який швидко розвивається, і також більш ширше, як впевнитися, що економіка та цивільне життя продовжують функціонувати у час війни. Останні місяці наблизили війну до нас. Ми маємо посилювати готовність суспільства і стійкість у Європі та в демократичному світі загалом", – сказав Каріс на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні.

Президент Естонії додав, що Європа має бути готова в певний момент сісти за перемовний стіл із спільним мандатом та спільно сформульованою позицією.

"Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", – зазначив він.

Теги: #естонія #каріс

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